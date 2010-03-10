Россия и Венесуэла создадут СП по добыче нефти вблизи р.Ориноко

Национальная Ассамблея (парламент) Венесуэлы одобрила во вторник создание с Россией совместного предприятия по разработке расположенного в нефтеносном поясе реки Ориноко месторождения "Хунин-6", сообщает венесуэльский телеканал Globovision, сообщает РИА Новости.

Соглашение, переговоры по которому велись около года, было подписано месяц назад в Москве. В СП входят венесуэльская государственная нефтегазовая корпорация "Петролеос де Венесуэла" (Petroleos de Venezuela) и российский "Национальный нефтяной консорциум" (ННК), в котором представлены "Газпром-нефть", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", ТНК-ВР и "Сургутнефтегаз".

Депутаты от оппозиции уже заявили, что считают одобренный договор "передачей России национального суверенитета" и будут добиваться его отмены. Между тем эксперты указывают, что доля российской стороны в СП составляет 40%, венесуэльской - 60%.

"После стабилизации цен на нефть оппозиция опасается укрепления материальной базы для дальнейшего движения страны по социалистическому пути развития. Любому ясно, что в данном случае ни о какой передаче суверенитета речи не идет", - заявил депутат проправительственной фракции в Национальной Ассамблее Венесуэлы Марио Исеа (Mario Isea).

Ранее российские представители обещали, что после ратификации соглашения перечислят партнерам оговоренный бонус в размере 600 миллионов долларов.

Работы в рамках совместного проекта планируется начать уже в этом году. Общий объем инвестиций в него составит около 20 миллиардов долларов, а срок реализации проекта может достичь 40 лет. В будущем могут быть сделаны и дополнительные инвестиции.

Несмотря на затраты, российская сторона считает этот проект выгодным. Во-первых, после завершения международной сертификации всех блоков в бассейне Ориноко Венесуэла по разведанным запасам нефти может занять первое место в мире, а с таким конкурентом лучше "дружить". Во-вторых, в перспективе нефть с "Хунина-6" можно будет поставлять на рынки третьих стран, в том числе в США.

Запасы тяжелой нефти на блоке "Хунин-6", площадью в 447,7 квадратных километров, составляют более 52 миллиардов баррелей. По заявлению президента Венесуэлы Уго Чавеса, российско-венесуэльское СП планирует добывать здесь 50 тысяч баррелей нефти в день в 2014 году и к 2017 году довести добычу до 450 тысяч баррелей.

Принять участие в освоении венесуэльской нефти стремятся многие страны, в частности, Китай и Белоруссия.