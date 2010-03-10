Доходы ОПЕК от экспорта нефти вырастут на 34%

Доходы стран-участниц ОПЕК от экспорта нефти в 2010 году вырастут на 34% по сравнению с 2009 годом и достигнут 767 миллиардов долларов, а в 2011 году - 823 миллиардов долларов, прогнозирует Управление по энергетической информации министерства энергетики США, сообщает РИА Новости.

По данным опубликованного в среду отчета Управления, в 2009 году страны ОПЕК заработали 573 миллиарда долларов от экспорта нефти, это на 41% меньше, чем в 2008 году. Больше всех заработала Саудовская Аравия - 154 миллиарда долларов. Это составило 27% от всех доходов ОПЕК.

На втором месте - Иран с 55 миллиардами долларов дохода, на третьем - ОАЭ с 52 миллиардами долларов дохода. Кувейт и Нигерия заработали по 46 миллиардов долларов, Алжир - 43 миллиарда долларов, Ангола - 42 миллиарда долларов, Ирак - 38 миллиардов долларов, Ливия - 34 миллиарда долларов, Венесуэла - 33 миллиарда долларов, Катар - 24 миллиарда долларов и Эквадор - 6 миллиардов долларов.

Управление также прогнозирует спрос в 2010 году на нефть в размере 1,5 миллиона баррелей в день. ВВП США, по ожиданиям управления, в этом году вырастет на 2,8%.