«Уголь Украины» остался без гендиректора

Министерство угольной промышленности Украины назначило исполняющим обязанности генерального директора государственного предприятия «Уголь Украины» Александра ПЛЮВАКО вместо уволенного Олега ПОГОДИНА.

Об этом УНИАН сообщили в приемной гендиректора ГП «Уголь Украины».

В то же время на предприятии отказались уточнить, когда произошла смена руководства.

А.ПЛЮВАКО до этого назначения возглавлял ГП «Свердловантрацит» (Луганская обл.).

Согласно информации официального сайта «Свердловантрацит» генеральным директором предприятия в настоящее время является Виктор ГЛЕБОВ.

Справка УНИАН. ГП "Уголь Украины" является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Минуглепрома.