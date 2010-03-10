«Энергоатом» объявил торги по закупке уранового сырья

НАЭК «Энергоатом» объявила торги по закупке гексафторида урана. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, НАЭК планирует закупить гексафторид природного урана и обогащенный гексафторид, включая его производство из сырья заказчика.

Как пояснил УНИАН директор по закупкам ядерного топлива и регулирования внешнеэкономической деятельности НАЭК Александр БОЛИБОК, торги объявлены в рамках выполнения контракта с компанией Westinghouse (США), подписанного в марте 2008 года о поставке с 2011 года американского ядерного топлива на украинские АЭС.

Гексафторид планируется закупить в количестве, необходимом для обеспечения перегрузки двух энергоблоков ВВЭР-1000 в 2011 г. и ежегодной перегрузки трех энергоблоков ВВЭР-1000 в 2012-2015 гг. Так, в 2010 году компания планирует закупить 369,5 тонн гексафторида с поставкой в июле и декабре. В период 2011 – 2014 гг. компания намерена ежегодно закупать 519,6 тонн гексафторида.

После закупки ядерные материалы планируется передать Westinghouse для фабрикации ТВС на заводе американской компании в Швеции.

Заявки на участие в тендере принимаются до 10 апреля. Отобрать поставщика НАЭК планирует до конца мая.

Как сообщал УНИАН, в марте 2010 года «Энергоатом» и Westinghouse подписали контракт на поставку ядерного топлива с 2011 года.

Контракт предусматривает поставки ядерного топлива производства американской компании для реакторов ВВЭР-1000 украинских АЭС в течение 2011-2015 годов для обеспечения ежегодной плановой перезагрузки не менее трех энергоблоков.

В частности, планируется поставка 630 топливных сборок. При этом стороны договорились, что в случае потребности объемы поставок топлива могут быть увеличены до трех дополнительных перегрузочных партий ежегодно.

Кроме того, контракт предусматривает, что в случае, если по итогам опытной эксплуатации топливо НАЭК «Энергоатом» по не зависящим от него причинам не сможет получить разрешение Госатомрегулирования на промышленную эксплуатацию американского топлива, компания имеет право расторгнуть контракт без каких-либо дополнительных затрат со своей стороны.

Также «Энергоатом» будет иметь право досрочно прекратить действие контракта в случае массового технического отказа топлива Westinghouse.

Справка УНИАН. Westinghouse входит в группу компаний корпорации Toshiba. Технология Вестингауз лежит в основе более 40% действующих реакторов в мире.

В настоящее время монопольным поставщиком ядерного топлива для украинских АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ». В 2010 году истекает срок действия долгосрочного контракта на поставку свежего ядерного топлива, заключенного между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ».

«ТВЭЛ» - один из мировых лидеров в производстве ядерного топлива. Обеспечивает топливом 17% энергетических реакторов мира, а также исследовательские реакторы разных стран и судовые реакторы российского флота.