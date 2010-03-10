Исполнительным директором ДТЭК назначен Рыженков

Исполнительным директором «Донбасской топливно-энергетической компании» (ДТЭК) назначен Юрий РЫЖЕНКОВ, который с сентября 2007 года возглавлял дирекцию по финансам данной компании.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте корпоративных коммуникаций ДТЭК.

Согласно сообщению, должность исполнительного директора ДТЭК введена в организационную структуру компании с марта 2010 года. Исполнительный директор ДТЭК подчиняется генеральному директору и руководит операционным блоком дирекций и департаментов ДТЭК – добыча и обогащение угля, генерация и продажа электроэнергии; вопросы промышленной и экологической безопасности; развитие информационных технологий; внутренний контроль и управление рисками; интеграция новых производственных предприятий.

Новая организационная структура позволит ДТЭК обеспечить более тесное сотрудничество и координацию работы всех производственных мощностей компании, в первую очередь секторов угледобычи и генерации электроэнергии.

В сообщении отмечается, что Ю. РЫЖЕНКОВ в 2000 году закончил Королевский Лондонский колледж (Великобритания) и Донецкий государственный технический университет (Украина). В 2006 году получил степень МВА в Лондонской школе бизнеса (Великобритания). В 2002-2007 годах занимал должность заместителя финансового директора и позже - финансового директора группы в «International Steel and Tube Industries Limited» (ISTIL) (Донецк – Лондон). Ранее работал в финансовых подразделениях ЗАО «Мини-металлургический завод «ИСТИЛ (Украина)» и Донецкого металлургического завода.

Справка УНИАН. «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.