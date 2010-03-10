Кипрская Meslack Investments сконцентрировала 19,7% «Харьковгаза»

Компания Meslack Investments Ltd. (Кипр) сконцентрировала 19,7367% акций ОАО «Харьковгаз».

Об этом сказано в сообщении «Харьковгаза», опубликованном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что соответствующее уведомление от реестродержателя компания получила 9 марта.

Вместе с тем, пакет акций ООО «ГАЗЭКС-Украина», который ранее составлял 19,7368% сократился до 0,00002%, а пакет акций компании Sodeman Limited (Кипр) сократился с 17,8961% до 17,1915%.

Справка УНИАН. ОАО "Харьковгаз" (Харьков) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Харьковской области.

В 2009 году «Харьковгаз» увеличил чистый убыток на 76,9% по сравнению с 2008 годом – до 122,599 млн. грн.

Управляющей компанией ОАО «Харьковгаз» является ООО «ГАЗЭКС-Украина».

ООО «ГАЗЭКС-Украина» является управляющей компанией пяти газоснабжающих компаний Украины – ОАО «Донецкгоргаз», «Криворожгаз», «Харьковгаз», «Харьковгоргаз» и «Днепрогаз».

ГАЗЭКС (Россия) – самостоятельное бизнес-направление "КЭС-Холдинга", на сегодняшний день крупнейшая в СНГ частная компания, работающая в секторе газораспределения. Создана в 2005 году на базе нескольких газораспределительных региональных предприятий.

"КЭС-Холдинг" входит в группу компаний «РЕНОВА», которая является ведущей российской бизнес-структурой в сфере управления активами. Президент ЗАО «РЕНОВА» – Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ.