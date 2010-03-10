"Херсонгаз" сменил номинального держателя

ОАО "Херсонгаз" передал 62,6015% акций новому номинальному держателю-депозитарию.

Об этом сказано в сообщении компании в системе раскрытия информации Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Акции перешли со счета ОАО "Межрегиональный фондовый союз" (Киев) на счет ЧАО "Всеукраинский депозитарий ценных бумаг" (Киев). Смена номинального держателя произошла 5 марта.

Справка УНИАН. ОАО "Херсонгаз" занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Херсонской области.

По данным ГКЦБФР, 20,83% акций "Херсонгаза" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", 23% - ЗАО БК "Содружество".

Всеукраинский депозитарий ценных бумаг создан апреле 2008 года по инициативе Нацбанка. В состав учредителей вошли Национальный банк Украины, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя). Собрание учредителей ВДЦБ в апреле 2008 года предложило акционерам клирингового депозитария МФС объединиться. Акционеры МФС в конце февраля 2009 года одобрили продажу целостного имущественного комплекса Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг.