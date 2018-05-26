Украинская регазация для Газпрома не страшнее газировки

Снизить непомерно высокую для Украины цену российского газа – едва ли не самое главное обещание, данное новой властью. Первый визит Виктора Януковича в Москву ни на шаг не приблизил пересмотр украинско-российских газовых соглашений. Но, по уже сложившейся традиции, украинская сторона провела накануне визита Президента в РФ газовые переговоры так сказать сама с собой. Глава государства, его окружение и эксперты приводили аргументы, которые, по их мнению, должны склонить Москву к отказу от существующих договоренностей. Звучали вошедшие в моду заявления об уникальности Украины как страны-транзитера российского газа, а также приглашения к участию в модернизации нашей газотранспортной системы. Было немало сказано и о том, что “Газпром”, теряя в кризис объемы экспорта газа, идет на серьезные уступки европейцам, из чего делался вывод - Украина так же вправе рассчитывать на «снисхождение». Что показалось свежим, и от этого более привлекательным доводом в переговорах с РФ, так это “утечка” информации из Администрации В.Януковича о том, что Украина в случае несговорчивости “Газпрома” начнет в больших объемах импортировать дешевый сжиженный газ для его последующей регазации и закачки в нашу ГТС.

Сжиженный газ – новое или плохо забытое

«Заслуга» в подписании с Россией крайне невыгодных для Украины соглашений на поставку газа, безусловно, принадлежит прежнему главе правительства и новому лидеру оппозиции Юлии Тимошенко. Однако, планы строительства у нас терминалов по переработке сжиженного газа так же были впервые озвучены в период первого премьерства Юлии Владимировны в 2005 году, хотя, идея появилась значительно раньше. Уже при следующем премьере - Юрии Еханурове - в январе 2006 года руководство «Нафтогаза» сообщило о том, что компания намерена построить такой терминал в Крыму мощностью 20 млрд. куб. м в год. Планировалось, что НАК будет закупать сжиженный газ в Ливии, Египте и др., танкерами его доставлять на терминал, далее переваливать в газотранспортную систему Украины и использовать как для собственных нужд, так и на экспорт. Почти на два года (на время премьерства Виктора Януковича) тема заглохла, всплыла в прошлом году, в течение которого поиск денег для оплаты газа являлся одной из основных задач правительства. Минтопэнерго 15 июля 2009 года решило создать рабочую группу по координации действий для реализации проекта.

Совсем недавно, 14 ноября 2009 года, Юлия Тимошенко поручила Минтопэнерго срочно рассмотреть вопрос строительства в одном из наших портов терминала по приемке сжиженного газа. «Это абсолютно неотложно. Поэтому для Министерства топлива и энергетики определяйте, где мы можем размещать терминал, чтобы нам было где принимать сжиженный газ, создавайте консорциум предприятий, для которых газ является сырьем, и срочно начинаем совместный проект. Правительство будет помогать всем, чем сможет – выделение земли и привлечение кредитных ресурсов. Это давно уже нужно было в стране делать», - заявила Тимошенко на совещании в Северодонецке. Она подчеркнула, что предложения по этому проекту поступили от Японии и Южной Кореи. А представители Одесского припортового завода сообщили, что Украина имеет возможность закупать сжиженный газ в Кувейте, Катаре и ОАЭ.

Практически то же самое было озвучено анонимным представителем Администрации Виктора Януковича накануне его визита в Москву и растиражированно украинскими СМИ. Правда, если Юлия Владимировна избегала использовать тему сжиженного газа для давления на «Газпром», то на прошлой неделе планы по строительству терминалов по регазации преподносились именно в виде «убийственного» аргумента на предстоящих газовых переговорах.

Как писало издание «Коммерсант», ссылаясь на источник в Администрации, на такой шаг Киев будет вынужден пойти в случае, если Москва не согласится снизить на треть нынешнюю цену газа и откажется от участия в модернизации газотранспортной системы Украины. Источник издания утверждал, что Киев уже нашел инвесторов, которые могут построить терминалы мощностью 20-30 миллиардов кубометров топлива в год. Это обойдется нам в 500-600 миллионов долларов, зато для конечных потребителей Украины СПГ будет стоить 200-210 долларов за тысячу кубометров - на треть дешевле, чем обходится для Украины российский газ сегодня. Импортировать газ Украина сможет из Катара и Алжира. 4 марта СПГ из этих стран стоил от 175 до 178 долларов за тысячу кубометров.

Важные обстоятельства

По мнению экс-уполномоченного Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана Соколовского, и для России, и Украины есть важное обстоятельство – появление альтернативного газа в Европе – сжиженного катарского. «После отказа США покупать сжиженный газ, объёмы, предлагаемые Европе, увеличились, причём по цене ниже, чем контрактная цена "Газпрома". Кроме того, в перспективе – увеличение предложений сланцевого газа, о котором ещё пару лет назад практически никто не говорил. Эти обстоятельства также обуславливают необходимость как можно быстрее Украине и РФ выйти на партнёрскую взаимоприемлемую схему сотрудничества, чтобы Россия смогла эффективно продавать свой газ потребителям Европы", - сказал Б.Соколовский. То есть, эксперт акцентирует внимание не столько на том, что Украина перейдет на регазированный сжиженный газ, сколько на обстоятельстве, что это могут сделать страны ЕС, еще больше снизив потребление российского газа.

Следует так же помнить, что Украина недобрала в прошлом году около 14 млрд. кубометров российского газа, потребив лишь 25 млрд. куб. м из оговоренных 40. То, что «Газпром» не задействовал предусмотренные договором штрафные санкции, конечно, хорошо и в принципе правильно. Но в 2010 году Украина обязалась приобрести 33,5 млрд. куб. м российского газа, что явно превышает наши потребности в столь дорогостоящем топливе. Не выкупить оговоренный объем значит снова оказаться под угрозой штрафов на многие миллиарды долларов. Т.е., дешевый сжиженный газ получился для нас лишним, так как украинский рынок затоварен дорогим российским. Таким образом, переход на потребление регазированного сжиженного газа в крупных масштабах возможен только после пересмотра действующих украинско-российских соглашений, а не наоборот, как бы этого не хотелось в Администрации Виктора Януковича.

Как известно, 5 марта президенты Украины и России воздержались от обсуждения газовых вопросов, поручив это сделать правительствам двух стран. У нас пока с Кабмином не определились. Так что придется потерпеть с применением против “Газпрома” украинского “чудо оружия”.

Межправительственные соглашения-2001 VS газовые договоренности-2009

Интересно, что, пытаясь добиться от россиян снижения цены на газ, украинская власть оставляет далеко на заднем плане старые юридически обоснованные аргументы, предпочитая генерировать новые, но абсолютно лишенные правового базиса.

Независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут отмечает, что разговоры о сжиженном газе, как и рассуждения об увеличении годовой прокачки газа по украинской ГТС до 250 млрд. кубометров, к сожалению, являются лишь фантазиями. “Если бы в Украине реализовывался проект по строительству терминала для приема и регазации сжиженного газа в каком-нибудь из портов с хорошо развитой инфраструктурой, то тогда сжиженный газ мог бы быть фактором на переговорах с Россией. Но пока этого нет, необходимо отталкиваться от других аргументов в разговоре с РФ”, - убежден эксперт.

В частности, по его мнению, следует еще раз подчеркнуть, что Украина может и в будущем являться одним из крупнейших оптовых покупателей российского газа, если конъюнктурные особенности нашего рынка будут учтены при формировании формулы цены на газ по долгосрочным контрактам. “Соответствующие корректировки сейчас вносятся в контракты “Газпрома” с крупнейшими газовыми компаниями Европы - Eni, E.ON Ruhrgas, Gaz de Frans. Они вносятся не только в саму формулу цены, в которой учитывается относительно низкая стоимость газа на европейском спотовом рынке, но и в отношении снижения порога условий «бери или плати», - сказал А.Нарбут.

В этой связи, по его словам, украинской стороне следует тщательно готовиться к скурпулезным дискуссиям с Россией. «Было бы не плохо, чтобы в дальнейшем, после реформы «Нафтогаза», переговоры с «Газпромом» вели новые украинские субъекты, которые смогут делать это с чистого листа. Но отталкиваться исключительно от конъюнктуры рынка в переговорах о снижении цены газа для Украины будет сложно. В таком случае российская сторона сможет затягивать переговоры. Тогда как, опираясь на межправительственные соглашения Украины и России от 2001 года, можно было бы выстраивать новые взаимоотношения с РФ», считает эксперт.

Газовые соглашения от 2001 года неоднократно всплывали в 2009 году в связи с украинско-российскими переговорами, но так и остались невостребованными на высшем уровне…

*** Межправительственные соглашения о «Гарантиях транзита российского природного газа в Европу», подписанные в 2001 году, имеют статус национального законодательства Украины и России, поскольку они были ратифицированы парламентами обеих стран. Соглашения не денонсировались и продолжают действовать до 1 января 2013 года. Соглашения, в частности, предполагают подписание ежегодного протокола, которым регулируются основополагающие пункты газового договора: цена транзита и стоимость газа, поставляемого в Украину.

Не вызывает сомнений, что в отношении соглашений 2001 года Украине и России так или иначе придется принимать решение - либо денонсировать, либо корректировать в соответствии с последними газовыми договоренностями.

А.Нарбут убежден, что с позиции Президента Украины переговоры следует вести именно в плоскости обновления межправительственных договоренностей 2001 года. ”Корпоративные и конъюнктурные дискуссии стоит оставить в юрисдикции специалистов тех компаний, которые будут отвечать за заключение оптовых контрактов в новой структуре газового комплекса Украины после его реформирования. При этом стоит использовать механизмы европейской энергетической хартии, максимально привлекая к процессу переговоров по долгосрочным газовым контрактам европейских партнеров. Реально завышенная цена, по которой Украина покупала газ весь последний год, позволяет говорить о том, что если мы и пострадали, то это отнюдь не значит, что мы будем страдать и дальше”, - подытожил эксперт.

Нам же остается ждать формирования нового Кабинета министров, которому предстоит титаническая работа по “уламыванию” Газпрома снизить цену газа для Украины с минимальными потерями в сопутствующих вопросах. Среди таковых могут оказаться и достаточно далекие от газовой темы, к примеру, выведение ЧФ РФ из Севастополя. Главное, чтобы обещания нового Президента о пересмотре газовых соглашений не повторили судьбу его же заявлений относительно второго государственного языка. Последнее, правда, не может не радовать.

Антон Лосев (УНИАН)