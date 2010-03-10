«Укрэнерго» решило не выставлять «Бурштынское сечение»

НЭК «Укрэнерго» решило не выставлять на месячный аукцион по предоставлению услуг доступа к пропускной способности межгосударственного сечения для экспорта электроэнергии в апреле сечение так называемого Бурштынского энергоострова.

Об этом сказано в опубликованном на сайте НЭК официальном сообщении о проведении аукциона, запланированном на 17 марта.

Как сообщал УНИАН, на январский, февральский и мартовский аукционы оператор выставлял доступ к 250 МВт сечения с негарантированными поставками. При этом на мартовском аукционе компания не смогла реализовать ни одного лота «Бурштынского сечения», поскольку в ходе торгов ни один из участников не поддержал их начальной стоимости.

Тем не менее, на апрельский месячный аукцион компания, как и прежде, выставила пропускную способность сечения с Польшей «Добротворская ТЭС – Замость (Польша)» двумя негарантированными лотами 135 и 80 МВт. Начальная стоимость лотов – 1,457 млн. грн. и 863,635 тыс. грн. соответственно.

Также «Укрэнерго» выставило на торги три лота суммарным объемом 200 МВт в направлении на Молдову. По сравнению с февральским аукционом величина пропускной способности, предлагаемой к реализации, снизилась на 100 МВт. Стартовая цена на 4 лота в направлении в Молдову колеблется от 522,360 тыс. грн. до 1,044 млн. грн.

Кроме того, на торги выставлено 10 лотов межгосударственного сечения Украины с Российской Федерацией суммарным объемом 2000 МВт, из которых 1200 МВт – негарантированный доступ. Стоимость лотов по направлению в Россию колеблется от 522,360 тыс. грн. до 4,178 млн. грн.

Напомним, в ходе прежних торгов – как годовых, так и месячных – на лоты по направлению в Россию, Молдову и Польшу не поступало ни одной заявки, поэтому они снимались с торгов.

Справка УНИАН. Украина с 1 марта 2010 года прекратила экспорт электроэнергии в страны Восточной Европы (Венгрию, Румынию, Словакию) с так называемого Бурштынского энергоострова (Бурштынкая ТЭС ОАО «Захидэнерго») из-за дефицита углей газовой группы на внутреннем рынке и отсутствия спроса на украинскую электроэнергию на внешнем рынке и, как следствие, отсутствия заявок со стороны компаний-экспортеров – ОАО «Захидэнерго» и ООО «Схидэнерго» (ДТЭК).