Язев считает, что газотранспортный консорциум необходим

Газотранспортный консорциум необходимо создать для проведения модернизации украинской газотранспортной системы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня журналистам в Москве сказал заместитель председателя Государственной думы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ.

«Консорциум нужен Украине, потому что если не будет консорциума, денег у Украины не хватит для поддержания трубопроводной системы», - сказал В.ЯЗЕВ.

По его словам, после строительства Северного и Южного потоков будет возможность перераспределять транзит газа, и украинская ГТС будет меньше транспортировать газа.

«Чтобы те 140 млрд. куб. м газа транзитом шли и деньги Украина получала, нужно создать консорциум, который взял бы в аренду существующую трубопроводную систему», - считает В.ЯЗЕВ.

При этом он отметил, что консорциум не претендует на изменение права собственности ГТС. По словам В.ЯЗЕВА, продавать украинскую ГТС никто не требует.

«Консорциум будет платить арендную плату, но у него останутся деньги для того, чтобы ремонтировать, поддерживать работоспособное состояние (ГТС)… и ответственность за транзит (газа) была бы на этом консорциуме», - сказал он.

В то же время В.ЯЗЕВ подчеркнул, что если консорциум начнет строить новые трубопроводы, то они будут уже в собственности консорциума, а существующие останутся в собственности Украины.

По его мнению, конкретный разговор о создании консорциума пойдет после формирования нового украинского правительства.

Кроме того, В.ЯЗЕВ считает, что Россию в лице компании «Газпром» или ее дочерней структуры устроит тридцатипроцентная доля в консорциуме. По его словам, если доля будет больше, то необходимо будет вкладывать больше денег, а в данном случае для «Газпрома» главное – добиться надежности поставок газа.

«По мне, доля 30% должна устроить. «Газпром» больше всего интересует надежность транзитного коридора… Больше доля - больше денег нужно вкладывать, а отдача от этих проектов невысокая в экономическом плане. Это больше нужно Украине и Европе – Украине, чтобы сохранить свои позиции транзитной страны, а Европе – иметь гарантии непрерывания украинского транзита», - сказал В.ЯЗЕВ.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля т.г. в эфире телеканала «Интер» В.ЯНУКОВИЧ завил, что, вступив в должность Президента Украины, он намерен воссоздать консорциум по управлению ГТС Украины. «Нам надо вернуться к созданию газотранспортного консорциума. Это выгоднее, чем строить новые газотранспортные системы», - сказал он. «Я буду вносить предложение о создании консорциума для эксплуатации системы (ГТС Украины – УНИАН) и ее реконструкции с целью увеличения объемов прокачки газа», - отметил В.ЯНУКОВИЧ. По его словам, в случае реализации его инициативы, «украинская труба способна будет прокачивать в Европу до 200 млрд. кубометров газа в год».

При этом еще в октябре 2002 года были подписаны учредительные документы о создании ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» во исполнение заявления президентов Украины и России о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере от 9 июня 2002 года, а также соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли от 7 октября 2002 года.