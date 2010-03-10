Фирташ отозвал иск к «Нафтогазу»

Венгерская компания Emfesz Kft отозвала иск к НАК «Нафтогаз Украины», в котором требовала возмещения убытков на сумму 30 млн. долл. за нетранспортировку природного газа в начале января 2009 года.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, на сегодняшний день производство по делу прекращено и Emfesz не имеет каких-либо претензий к НАК «Нафтогаз Украины».

При этом он напомнил, что исковое заявление Emfesz к НАК «Нафтогаз Украины» от 8 января 2009 года было оставлено без рассмотрения судом первой инстанции города Будапешт. В частности, в своем определении от 21 января 2009 года суд обратил внимание на некорректность формулировки исковых требований Emfesz.

Emfesz обжаловал это судебное определение в апелляционном порядке. В свою очередь, НАК «Нафтогаз Украины» подала свои возражения на апелляцию с просьбой отказать венгерской компании в удовлетворении исковых требований и прекратить производство по делу.

Позднее Emfesz в заявлении апелляционному суду от 30 ноября 2009 года отозвал свою жалобу. При этом, согласно процессуальному законодательству Венгрии, в случае отзыва апелляционной жалобы решение суда первой инстанции вступает в силу и производство по делу прекращается.

8 декабря 2009 года суд Будапешта вынес определение о том, что обжалованное компанией Emfesz определение от 21 января 2009 года вступило в силу.

Как сообщалось, компания Emfesz обвиняла НАК «Нафтогаз Украины» в том, что она в начале января 2009 года не поставляла венгерской компании принадлежащий ей природный газ, поступавший из России через Украину для Венгрии и частично хранившийся в украинских подземных хранилищах газа.

Справка УНИАН. Компания Emfesz создана в 2003 году украинским бизнесменом Дмитрием ФИРТАШЕМ. После российско-украинского газового конфликта в январе 2009 года газовый трейдер не смог получать газ у швейцарской компании RosUkrEnergo AG, чьим совладельцем также является украинский предприниматель.