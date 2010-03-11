Нефть незначительно подорожала

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 10 марта, незначительно повысились на фоне данных правительства США о неожиданном сокращении запасов топлива в стране, сообщает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,60 доллара - до 81,81 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 0,57 доллара - до 80,48 доллара за баррель.

Как сообщал УНИАН, цены на нефть на мировых рынках во вторник, 9 марта, понизились на фоне укрепления доллара и опасений инвесторов относительно темпов восстановления мировой экономики.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов упала на 0,56 доллара - до 79,91 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,38 доллара - до 81,49 доллара за баррель.