«Винницагаз», «Кировоградгаз» и «Одессагаз» переоформили лицензии
12:59, 11 марта 2010Энергетика
1
На поставку газа по регулируемому тарифу
Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решила выдать лицензии на распределение и поставку природного газа по регулируемому тарифу газоснабжающим компаниям ОАО “Винницагаз”, ОАО “Кировградгаз” и ОАО “Одессагаз”.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании в четверг.
Лицензии будут выданы сроком на пять лет.
Лицензии переоформлены в связи с истечением срока действия прежних лицензий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter