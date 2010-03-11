«Винницагаз», «Кировоградгаз» и «Одессагаз» переоформили лицензии

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решила выдать лицензии на распределение и поставку природного газа по регулируемому тарифу газоснабжающим компаниям ОАО “Винницагаз”, ОАО “Кировградгаз” и ОАО “Одессагаз”.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании в четверг.

Лицензии будут выданы сроком на пять лет.

Лицензии переоформлены в связи с истечением срока действия прежних лицензий.