Азаров намерен обсудить с Москвой цену на газ

Новый премьер-министр Украины Николай Азаров намерен обсудить на переговорах с российской стороной вопросы оптимизации цены на поставляемый в страну газ, сообщает РИА Новости

Президент Украины Виктор Янукович ранее заявил, что намерен добиваться от России уменьшения цены на газ для Украины, которая в первом квартале 2010 составляет 305 доллара за одну тысячу кубометров.

"Наши переговоры с Россией будут касаться, прежде всего, оптимальной цены на поставляемый нам российский газ", - сказал Азаров журналистам в четверг после утверждения парламентом его кандидатуры на пост премьера. Его слова приводит информационный сайт "Подробности".

Украина и Россия смогут нормально выстроить свои отношения с учетом стратегических интересов двух стран, добавил Азаров. Он отметил, что первый шаг к улучшению двусторонних отношений был сделан во время визита Виктора Януковича в Москву 5 марта.