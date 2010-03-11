Министерство топлива и энергетики возглавил Бойко

Сегодня первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ представил министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО коллективу министерства.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета Министров Украины. Ю.БОЙКО утвержден в должности министра топлива и энергетики Украины.

Справка УНИАН. Юрий БОЙКО родился 9 октября 1958 года в Горловке (Донецкая обл.). С 1999 по 2001 гг. был генеральным директором АО «Лисичанскнефтеоргсинтез» (Лисичанский НПЗ), с августа 2001 по февраль 2002 гг. – председатель правления ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ). С февраля 2002 по март 2005 гг. – первый заместитель министра топлива и энергетики – председатель правления НАК «Нафтогаз Украины». С августа 2006 по ноябрь 2007 гг. – министр топлива и энергетики Украины.

С 23 ноября 2007 года Ю.БОЙКО являлся народным депутатом Украины VI созыва, членом фракции Партии регионов, заместителем главы парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса и ядерной безопасности.