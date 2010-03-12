ГТС Украины через 20 лет будет неработоспособна

Газотранспортная система Украины через 20 лет будет неработоспособна, если ее не модернизировать. Об этом накануне заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, выступая на Германо-российском форуме в Москве.

"Состояние транзитных путей является неудовлетворительным, - отметил он. - И проблема транзита через Украину не в том, что кто-то политическим решением может снова перекрыть газ, - этот трубопровод через 20 лет просто не сможет газ подавать, потому что будет неработоспособен".

Г.Шредер подчеркнул, что "эту проблему надо решать, учитывая, что 80% российского газа в Европу идет через Украину". "Необходимо интернационализировать очень важный для Европы трубопровод, чтобы не допустить в будущем транзитного кризиса и модернизировать эту изношенную систему - это очень важная задача, - сказал экс-канцлер. - Также необходимо диверсифицировать маршруты транспортировки газа, развивать "Южный поток", "Северный поток", Nabucco - в это нужно инвестировать", передает ПРАЙМ-ТАСС.

В настоящее время Россия, Украина и ЕС обсуждают создание международного газового консорциума, с учетом модернизации украинской ГТС.