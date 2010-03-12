Цены на бензин в Украине не изменились

С 5 по 12 марта 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты не изменились. Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 5 по 12 марта 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – сохранились на уровне 6,77 грн./литр

Бензин А-92 – сохранились на уровне 7,32 грн./литр

Бензин А-95 – снизились на 0,1% - с 7,80 грн./литр до 7,79 грн./литр

Дизельное топливо – сохранились на уровне 6,75 грн./литр

Также в компании отметили, что данные уровни розничных цен остаются стабильными с 5 февраля.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году - 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива - 4,36 млн. тонн (в 2008 году - 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.