Moody's отозвало рейтинги «Нафтогаза Украины»

Международное рейтинговое агентство Moody`s решило отозвать рейтинги НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сказано в сообщении Moody`s, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, агентство отозвало корпоративный рейтинг НАК «Нафтогаз Украины» «Caa2» и рейтинг вероятности дефолта «Ca/LD».

В сообщении отмечено, что рейтинги отозваны по деловым причинам.

По классификации Moody`s, долговые обязательства с рейтингом категории «С» означают высокую вероятность дефолта заемщика.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году НАК «Нафтогаз Украины» сократила чистую прибыль на 79,5% по сравнению с 2008 годом – до 2,3 млрд. грн.

Доход от реализации товаров, работ и услуг НАК «Нафтогаз Украины» за 2009 год составил 87,4 млрд. грн., что на 34% больше дохода от реализации, полученного в 2008 году (61,6 млрд. грн.), и в 3,3 раза больше, чем в 2007 году (26,2 млрд. грн.).

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.