Сжиженный газ подорожал на аукционе УМВБ на 18%
17:21, 12 марта 2010Энергетика
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До 5043 грн. за тонну
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.
В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 15,461 тыс. тонн сжиженного газа на общую сумму 77 млн. 972,100 тыс. грн.
Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.
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