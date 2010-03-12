Сжиженный газ подорожал на аукционе УМВБ на 18%

Средняя цена реализации сжиженного газа 12 марта на аукционе №2 на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) увеличилась на 18,1% по сравнению с предыдущим аукционом от 10 марта (4270,03 грн. за тонну с НДС) – до 5043,15 грн. за тонну с НДС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 15,461 тыс. тонн сжиженного газа на общую сумму 77 млн. 972,100 тыс. грн.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.