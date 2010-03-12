Nord Stream получит кредит в 3,9 млрд. евро

Компания Nord Stream AG, оператор одноименного газопровода из России в Европу, находится в процессе подписания документов на получение кредита в размере 3,9 миллиарда евро от 27 банков, сообщает Рейтер со ссылкой на анонимный источник, сообщает РИА Новости

Подписание сделки о получении кредита состоится в ближайший вторник, сообщил источник.

Ранее представитель Nord Stream AG Ирина Васильева заявляла, что на строительство газопровода планируется привлечь кредит в размере 3,5 миллиарда евро. Общая стоимость проекта составляет 7,4 миллиарда евро, из которых 70% должны составить кредитные средства, а 30% - собственные средства акционеров проекта.

Акционерами Nord Stream AG являются российский "Газпром" - 51% акций, германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 20% акций, а также нидерландская Gasunie - 9% акций. В будущем к проекту присоединится французская GDF Suez с долей 9%.

Васильева отмечала, что кредитные ресурсы планируют на паритетных началах предоставить банки и кредитные агентства.

Источник сообщил Рейтеру, что Nord Stream получит кредит без обеспечения на 10 лет в размере 800 миллионов евро, а также кредит на 3,1 миллиарда евро на 16 лет, гарантируемый кредитно-экспортными агентствами Hermes и Sace и федеральной программой гарантирования необусловленных займов Германии (Untied Loan Guarantee Programme, UFK).

По информации источника, кредит на 3,1 миллиарда евро разделен между агентствами следующим образом: 1,6 миллиарда евро - от Hermes, 1 миллиард евро - от программы UFK, 500 миллионов евро - от Sace.

Газопровод Nord Stream протяженностью около 1,2 тысячи километров - принципиально новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод будет проложен по дну Балтийского моря от Выборга до Грайфсвальда (Германия). Запуск первой нитки пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров газа в год намечен на 2011 год. Строительство второй нитки к 2012 году позволит увеличить пропускную способность Nord Stream до 55 миллиардов кубометров в год.