МЭА повысило прогноз мирового потребления на нефть в 2010 г

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз мирового потребления нефти в 2010 году на 70 тыс. баррелей в сутки, сообщается в докладе МЭА, сообщает k2kapital.

В агентстве ожидают, что в этом году спрос на нефть вырастет на 1,6 млн. баррелей в сутки (+1,8%) по сравнению с уровнем 2009 года.

Отмечается, что восстановлению спроса способствует рост экономик стран, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Так, потребление нефти в странах, не входящих в ОЭСР, может увеличиться в 2010 году на 4,3% - в среднем до 41,2 млн. баррелей в сутки.

Кроме того, предполагается, что рост потребления нефти в 2010 году затронет в основном развивающиеся страны Азии.

МЭА повышает прогноз уже второй месяц подряд на фоне более значительного, чем ожидалось, увеличения потребления в странах Азии.