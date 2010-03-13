Южно-Украинская АЭС готова противостоять паводку

Каскад ГЭС-ГАЭС обособленного подразделения «Южно-Украинская АЭС» полностью готов к прохождению весеннего паводка, сообщается в пресс-релизе отдела работы с общественностью и СМИ обособленного подразделения «Южно-Украинская АЭС».

Об этом свидетельствуют акты проверки Александровской ГЭС и Ташлыкской ГАЭС. Специальная комиссия констатирует: на сегодня обеспечен круглосуточный контроль состояния акватории Александровского водохранилища, сформированы дежурные аварийно-ремонтные бригады, проверена система связи, подготовлены необходимые плавсредства, обследовано гидромеханическое оборудование, гидротехнические сооружения. Проведена также внеочередная противоаварийная тренировка оперативных смен с участием работников всех подразделений энергокомплекса, задействованных в пропуске паводковых вод.

Проведенные проверки свидетельствует: объекты каскада ГЭС-ГАЭС готовы не только безопасно пропустить весеннее половодье, но и выступить в качестве регулятора водной стихии, задерживая большую воду и сводя до минимума возможные последствия высокого паводка для населенных пунктов, расположенных ниже по течению.

Технические мероприятия по подготовке ложа Александровского водохранилища к заполнению до отметки 16,0 м (сегодняшняя отметка – 14,7 м) выполнены в полном объеме - всего водоем способен принять 70 млн. кубометров воды. Об этом было доложено на заседании Межведомственной комиссии по установке режимов работы водохранилищ и водохозяйственных систем бассейна р. Южный Буг на период пропуска весеннего паводка 2010 года. Межведомственная комиссия согласовала временное использование дополнительной емкости водоема для зарегулирования весенних вод и предотвращения подтопления г. Вознесенска.

В пресс-релизе также сказано, что Александровское водохранилище – самое нижнее в череде искусственных водоемов на Южном Буге. Его плотина – последний барьер, способный задержать большую воду и спасти от затопления и подтопления населенные пункты, расположенные ниже по течению. Весной 2003 года Александровское водохранилище уже доказало свою роль регулятора стока речной воды, минимизировав последствия высокого паводка. Причем произошло это в период, когда гидростанция не была полностью готова его принять – недостроенной оставалась дамба на обводном канале.

В соответствии с данными Бассейнового управления водными ресурсами р. Южный Буг, впервые за последние годы под снежным покровом находится весь речной бассейн. Средняя высота снега по данным на конец февраля составляла 20 см. По прогнозам Винницкого областного центра гидрометеорологии, в 2010 году в Хмельницкой и Винницкой областях половодье будет близким к норме, в Черкасской, Кировоградской и Николаевской - следует провести специальные мероприятия для безаварийного пропуска паводка. В перечне возможных зон подтопления в Николаевской области – Вознесенский и Первомайский районы. Но при этом винницкие специалисты подчеркивают, что в конечном итоге все будет зависеть от температурного режима и «дружности весеннего снеготаяния».

Что касается информации из других источников, то они более оптимистичны, информируют из отдела работы с общественностью и СМИ. В консультативных данных, предоставленных каскаду ГЭС-ГАЭС специалистами гидрометцентра Черного и Азовского морей, отмечается: ожидаемый среднедекадный (для 2-й и 3-й декады марта) и общий среднемесячный расход воды в Южном Буге на участке Александровской ГЭС будет колебаться от 130 до 150 кубометров в секунду. Для сравнения: в 2003 г. – году высокого паводка – этот показатель в середине марта почти неделю держался на отметке 1500 кубометров в секунду.

Таким образом, благоприятные прогнозы метеорологов, а также подготовительные противопаводковые мероприятия, выполненные гидроэнергетиками Южно-Украинского энергокомплекса, дают возможность предположить, что вероятность подтопления паводковыми водами территорий г. Вознесенска и других населенных пунктов, расположенных ниже по течению от Александровской ГЭС, невысока.

Справка УНИАН. Южно-Украинский энергетический комплекс расположен на юге Украины в Николаевской области. Он включает в себя Южно-Украинскую атомную станцию (три атомных энергоблока суммарной мощностью 3000 МВт), Александровскую гидроэлектростанцию на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и высокоманевренную Ташлыкскую гидроаккумулирующую электростанцию (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3. Распоряжением Кабинета Министров от 27.07.2006 г. предусмотрено завершить строительство ТГАЭС в полном проектном объеме - в составе 6 гидроагрегатов общей мощностью 900 МВт).

В 1996 году в качестве обособленного подразделения предприятие вошло в состав ГП НАЭК «Энергоатом». По объемам производства Южно-Украинский энергокомплекс обеспечивает потребности в электрической энергии региона с населением более 5 млн. человек. За годы существования предприятием произведено свыше 420 млрд. кВт/ч электрической энергии.