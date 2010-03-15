Нефть опустилась ниже 81 долл. за баррель

Нефть в понедельник опустилась ниже 81 долл. за баррель, так как статистика, указавшая на ослабление доверия американских потребителей, увеличила опасения по поводу возможного сокращения спроса в США, сообщает Рейтер.

Рынок будет ждать данных о промпроизводстве в США, которые выйдут сегодня, и заявления ФРС США, которое будет опубликовано в среду, чтобы понять, в каком состоянии находится крупнейшая в мире экономика.

"Настроения сегодня несколько смешанные: цены снижаются в результате фиксации прибыли, так как снижение доверия потребителей в марте перевесило более сильные, чем ожидалось, показатели розничных продаж за февраль", - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank.

"Рынок будет ждать дальнейших указаний на прогноз спроса в заявлении ФРС о ставке в среду".

К 8.20 МСК апрельские фьючерсы на американскую легкую нефть подешевели на $0,43 до $80,81. Фьючерсы на нефть сорта Brent потеряли $0,41 до $78,98.

Розничные продажи в феврале выросли, хотя аналитики предсказывали их сокращение.

Однако индекс доверия потребителей снизился в начале марта.

Сегодня в 16.14 МСК ФРС опубликует данные о промпроизводстве и загрузке мощностей за февраль.

Что касается вопроса поставок нефти, то рынок ждет исхода заседания Организации стран-экспортеров нефти, которое состоится на этой неделе в Вене. По словам представителей ОПЕК, они не ожидают никаких изменений квот добычи нефти, поскольку цены на "черное золото" находятся в желаемых пределах.