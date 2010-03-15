Предприятия ТКЭ задолжали «Газу Украины» свыше 3,88 млрд. грн.

Предприятия тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) задолжали за потребленный с начала нового отопительного сезона 2009-2010 гг. (с 1 октября 2009 г.) природный газ 3,88 млрд. грн. (уровень расчетов - 52%).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что, по оперативной информации, предприятия ТКЭ 11 из 27 регионов Украины имеют задолженность за газ в текущем отопительном сезоне на уровне, что превышает 100 млн. грн.

Наибольшую задолженность за текущее потребление газа накопили предприятия ТКЭ из Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Луганской, Одесской, Запорожской, Киевской, Черниговской. Житомирской, Львовской областей и АР Крым. Самый низкий уровень расчетов имеют предприятия ТКЭ Луганской, Закарпатской, Одесской и Житомирской областей (меньше 40%).

Кроме того, растет задолженность АЭК «Киевэнерго» за потребленный в 2009-2010 годах природный газ. По состоянию на 12 марта т.г. долг предприятия перед ДК «Газ Украины» составляет свыше 1,87 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. - 39%).

ДК "Газ Украины" отмечает, что неудовлетворительные расчеты за газ являются следствием низкого уровня финансово-хозяйственной деятельности предприятий ТКЭ и неэффективного руководства ими со стороны местных органов власти.

Значительная задолженность предприятий ТКЭ за природный газ осложняет аккумуляцию НАК «Нафтогаз Украины» средств для своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ.

Справка УНИАН. Согласно положениям ст. 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.