Россия не получала от Украины "газовых" предложений
11:09, 15 марта 2010Энергетика
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Заявляет министр энергетики РФ
Россия не получала от Украины предложений по изменению цены на поставку российского газа.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня журналистам в Москве сообщил министр энергетики России Сергей ШМАТКО.
«Мы пока никаких предложений не получали, но исходим из того, что у нас существуют все долгосрочные договоренности на поставку газа. Считаем, что все договоренности должны выполняться», - сказал С.ШМАТКО.
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