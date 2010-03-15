Польский эксперт: Кабмин может пойти на уступки РФ

Новое правительство Украины во главе с Николаем АЗАРОВЫМ может пойти на уступки Российской федерации в энергетической сфере для получения более дешевого газа.

Такое мнение выразил корреспонденту УНИАН в Польше аналитик Варшавского университета Анджей ШЕПТИЦКИЙ.

Эксперт назвал М.АЗАРОВА техническим премьером, заметив, что состав самого Кабинета министров Украины свидетельствует о его склонности активнее сотрудничать с Россией, нежели с Европейским Союзом и США.

По словам А.ШЕПТИЦКОГО, перед новым правительством Украины появилась задача сбалансировать украинскую экономику, а более дешевый российский газ может облегчить ее выполнение.

"Политически это может быть выгодно для власти одной и другой страны, но это не модернизирует украинскую экономику и может привести к потере национальных интересов Украины", - отметил польский эксперт.

Он также обратил внимание на то, что большинство новых правительственных чиновников принадлежат к "старым кадрам". "Возвращаются люди во главе с АЗАРОВЫМ, которые не являются современными менеджерами", - заметил А.ШЕПТИЦКИЙ.

По его мнению, новое правительство будет реализовывать только реформы, которые не навредят представителям бизнеса, поддерживающих Партию регионов, и избирателям этой политической силы.

В то же время А.ШЕПТИЦКИЙ назвал значительным позитивом потенциальную стабильность новой правительственной коалиции в отличие от предыдущих.