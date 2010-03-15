Председателем правления «Нафтогаза» назначен Бакулин

Кабинет министров Украины назначил председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгения БАКУЛИНА. Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, сегодня состоялось представление Е.БАКУЛИНА коллективу компании.

При этом он добавил, что представил Е.БАКУЛИНА министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО.

Напомним, прежний глава «Нафтогаза Украины» Олег ДУБИНА в начале марта был уволен по собственному желанию.

Справка УНИАН. Евгений БАКУЛИН, 1956 года рождения, более 20 лет проработал на Лисичанском НПЗ (Луганская обл.). С июня 2003 года по март 2005 года был генеральным директором ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаза Украины". В сентябре 2006 года он снова был назначен генеральным директором "Укргазвыдобування".

С марта по декабрь 2007 года занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".