Из шахты в Донецкой обл. эвакуированы более 100 горняков

В Донецкой области на шахте «Кураховская» ГП «Селидовуголь» из-за отключения электроэнергии на районной подстанции были оперативно подняты на поверхность 113 горняков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации, аварийная ситуация на шахте произошла вчера вечером - в 20.20 внезапно остановился вентилятор главного проветривания.

В ОГА объяснили, что причиной аварийной ситуации стало отключение электроэнергии на районной подстанции. 113 горняков, находящиеся на тот момент под землей, были своевременно выведены. Но уже в 21.00 работа угольного предприятия была восстановлена.