«Востокэнерго» продлило тендер по продаже единиц сокращения выбросов

ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) объявляет о продлении срока открытого тендера до 14 мая 2010 г. по продаже единиц сокращения выбросов (ЕСВ) в связи со значительным интересом со стороны потенциальных покупателей ЕСВ, а также принимая во внимание длительность подготовки предложений покупателями.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте корпоративных коммуникаций ДТЭК.

В Департаменте напомнили, что ранее компания объявила о начале открытого тендера по продаже Единиц сокращения выбросов в рамках Киотского протокола. До 2012 года предприятие планирует значительно снизить выбросы в атмосферу и выставить на продажу более 5 млн. ЕСВ.

Так, за период с 2006 по 2012 год в результате масштабной реконструкции энергооборудования предприятие рассчитывает сократить выбросы Кураховской ТЭС на 2,32 млн. тонн эквивалента СО2 (1 тонна эквивалента СО2 равна 1 ЕСВ), Луганской ТЭС – на 2,39 млн. тонн и Зуевской ТЭС – на 0,71 млн. тонн соответственно.

На продажу выставлены 96% ЕСВ, полученных в результате реконструкции Кураховской и Луганской станций, и 89,5 % ЕСВ – Зуевской станции.

Справка УНИАН. ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) - частная энергогенерирующая компания Украины, занимает лидирующую позицию на рынке тепловой генерации (по итогам 2008 г. - 25,4% отпуска электроэнергии ТЭС Украины). Эксплуатирует тепловые электростанции - Зуевскую, Кураховскую и Луганскую. Суммарная установленная мощность блоков компании составляет 4117 МВт.

С 2007 «Востокэнерго» реализует масштабную программу модернизации всех энергоблоков.

«Востокэнерго» водит в «Донбасскую топливно-энергетическую компанию» (ДТЭК) – первую частную вертикально-интегрированная энергетическую компанию Украины. Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

ДТЭК в свою очередь входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).