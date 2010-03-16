Мода на сланцевый газ ускоряет темпы слияний и поглощений

Слияния и поглощения в североамериканском энергетическом секторе снова на подъеме, отчасти из-за стремления независимых производителей добывать газ на сланцах, пишет 15 марта Dow Jones Newswires, сообщает k2kapital.

Многие независимые компании, которые называют так потому, что они только добывают нефть и газ, но не продают топливо, продают не имеющие стратегического значения участки или создают партнерства, так как нуждаются в капиталах для проведения буровых работ. Многие иностранные энергетические компании интересуются участками таких независимых производителей как Chesapeake Energy Inc. и Southwestern Energy, особенно активами, относящимися к сланцевому газу.

С середины января темпы сделок "стали действительно интенсивными и быстрыми", заявила Робин Фредриксон (Robin Fredrickson), партнер юридической фирмы Vinson & Elkins, который специализируется на нефтегазовых сделках. Фредриксон была одним из ведущих юристов сделки Devon Energy Corp., продавшей активы на сумму $7 млрд. в Бразилии, Азербайджане и Мексиканском заливе компании BP PLC. Сделка, о которой было объявлено на прошлой неделе, состояла преимущественно из нефтяных активов, но была напрямую связана с нетрадиционными источниками газа. Devon, которая является одним из первопроходцев сланцевой добычи, хотела сконцентрировать свои расходы в этом секторе.

В понедельник компания Petrohawk Energy Corp. объявила о продаже за $320 млн. своей доли в одном из месторождений Луизианы. Компания стремится вложить средства, направляемые на развитие, в сланцы Eagle Ford и Haynesville, находящиеся в Техасе и Луизиане соответственно. В начале марта BP создала совместное предприятие с независимой частной компанией Lewis Energy Group,заплатив как минимум $160 млн. за возможность участвовать в освоении участка сланцев Eagle Ford.