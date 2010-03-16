Венесуэла будет поставлять в Беларусь 80 тыс. барр. нефти в день

Венесуэла будет поставлять в Белоруссию 80 тыс баррелей нефти в день, которую после переработки планируется продавать в Европе. Об этом сообщил в понедельник президент южноамериканской страны Уго Чавес по итогам первого дня переговоров с находящимся в Венесуэле с официальным визитом президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Мы подтвердили готовность поддержать Белоруссию в энергетической сфере и в ближайшие часы подпишем соглашение о поставках нефти", - заявил У.Чавес на пресс-конференции у президентского дворца "Мирафлорес", где проходили переговоры.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, У.Чавес высоко оценил состояние двусторонних отношений с Белоруссией, которые "укрепились в политическом, экономическом и социальном плане". "Нынешний визит /Лукашенко/ позволяет нам придать новый импульс, необходимый в условиях мирового экономического кризиса", - указал венесуэльский президент. "Наши страны знают, как продвигаться вперед, как продолжать придавать импульс нашей модели развития в совместных усилиях, базирующихся на социализме, независимости, суверенитете и многополярном мире", - заявил глава венесуэльского государства.

В свою очередь, А.Лукашенко отметил, что "согласованы условия поставок венесуэльской нефти на рынок Белоруссии, где мы сможем ее перерабатывать и затем совместно продавать на европейском рынке". Он указал, что действующее в Венесуэле совместное предприятие готово увеличить добычу нефти. "Наше совместное с венесуэльскими братьями предприятие добывает примерно 1 млн тонн нефти /в год/ и мы готовы увеличить нефтедобычу", - сообщил президент Белоруссии.

А.Лукашенко отметил, что в Венесуэле "завершается строительство заводов по выпуску /белорусских/ тракторов, грузовиков и производству строительных материалов". Он сообщил о планах создания торгового дома для продажи белорусской техники и товаров в Венесуэле и в других странах Латинской Америки.

Во вторник У.Чавес и А.Лукашенко посетят штат Арагуа, где белорусские строители планируют возвести 5 тыс квартир.