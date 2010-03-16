Добыча газа и нефти в Украине сократилась

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-феврале т.г. сократили добычу газа на 9,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 3 млрд. 338,7 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Добыча нефти и газового конденсата в Украине в январе-феврале т.г. сократилась на 10,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 592,1 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу газа на 0,8%, по сравнению с 2008 годом, до 21 млрд. 181,8 млн. куб. м, а также сократили добычу нефти и газового конденсата на 6,8% - до 3 млн. 952,0 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».