Нефть выросла до 80 долларов за баррель

Стоимость нефти во вторник в Нью-Йорке выросла до 80,0 долларов за баррель в ожидании решений США и Китая по поводу кредитно-денежной политики, а также встречи ОПЕК, которая пройдет в среду, сообщает Рейтер.

На 15.13 мск на электронных торгах в Нью-Йорке цена нефти с поставкой в апреле увеличилась на 20 центов, или на 0,3%, - до 80,0 долларов за баррель. На 15.23 мск нефть марки Brent с апрельской поставкой в Лондоне подорожала на 35 центов, или на 0,4%, - до 78,2 доллара за баррель. По итогам понедельника на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil составила 79,80 доллара за баррель, снизившись на 1,44 доллара на фоне укрепления американской валюты.

Китай уже дважды в этом году ужесточил требования по банковским резервам. Каждый раз рынки ожидают снижения спроса от второго по величине потребителя нефти. Во вторник в 21.15 мск комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США обнародует решение по базовой ставке.

На очередной встрече ОПЕК 17 марта будет принято решение о квотах на добычу нефти. Ранее сообщалось, что Иран, Венесуэла, Саудовская Аравия и Ангола за сохранение нефтяных квот. В ОПЕК входят 12 стран: Алжир, Ангола, Эквадор, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла.