Азаров: Украина в марте закупит газ на 700 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» планирует в марте импортировать российский природный газ на сумму около 700 млн. долл.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с главой представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэлем Пинту ТЕЙШЕЙРОЙ.

«Необходимо уплатить около 700 млн. долларов за российский газ», - цитирует пресс-служба Н.АЗАРОВА.

Напомним, в январе-феврале 2010 года «Нафтогаз Украины» импортировал 4,6 млрд. куб. м природного газа, в том числе в феврале - 2,05 млрд. куб. м.

В первом квартале 2010 года цена импортируемого российского газа для Украины выросла до 305,6 долл. за тыс. куб. м с 208,1 долл. за тыс. куб. м в четвертом квартале 2009 года.