Цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 16 марта, повысились на фоне ослабления доллара и ожидаемого решения ОПЕК оставить уровень добычи нефти без изменений, сообщает РИА Новости

Очередная 156-я сессия конференции Организации стран-экспортеров нефти пройдет в новой штаб-квартире ОПЕК в Вене в среду. Ожидается, что министры нефти 12 стран картеля оставят объемы добычи "черного золота" на прежнем уровне.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов во вторник выросла на 1,13 доллара - до 79,02 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil поднялась на 1,90 доллара - до 81,70 доллара за баррель.