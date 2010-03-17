Конференция ОПЕК сохранит добычу нефти на прежнем уровне

Очередная 156-я сессия конференции Организации стран-экспортеров нефти пройдет в среду в новой штаб-квартире ОПЕК в Вене. Министрам нефти 12 стран картеля предстоит рассмотреть вопрос об уровне добычи "черного золота" с точки зрения динамики цен в условиях мирового финансово-экономического кризиса.

"Судя по всему, объемы добычи останутся на прежнем уровне", - сказал РИА Новости источник, близкий к переговорным кругам нефтяного картеля.

По его словам, "в пользу этого говорит динамика роста цены на нефть, которая сейчас колеблется в районе 70-80 долларов за баррель, что устраивает большинство стран-экспортеров".

В ходе внеочередной конференции 22 декабря 2009 года в Анголе ОПЕК сохранила суммарную квоту на добычу на уровне 1 января 2009 года - 24,84 миллиона баррелей в сутки.

"Мы чрезвычайно довольны рынком, дела в экономике идут хорошо, дальше - лучше, поэтому я не вижу причин вмешиваться в эту прекрасную ситуацию", - заявил по прибытии в Вену министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими.

По его словам, цены удачно расположились в коридоре от 70 до 80 долларов за баррель.

"Нет нехватки (топлива), есть инвестиции, спрос продолжит рост, все счастливы", - сказал министр.

Он также добавил, что доволен соблюдением квот ОПЕК и не прогнозирует изменений в политике по квотам. Накануне стало известно, что Иран и Венесуэла также выступят за сохранение нынешних квот.

В ОПЕК входят 12 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эквадор.

В феврале 2010 года средняя цена барреля нефти ОПЕК составляла 72,99 доллара.