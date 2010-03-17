«Нафтогаз» возглавил Бакулин
10:15, 17 марта 2010Энергетика
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Распоряжение Кабмина
Распоряжение Кабмина (№417-р от 15 марта т.г.) обнародовано на сайте Верховной Рады.
Напомним, прежний глава «Нафтогаза Украины» Олег ДУБИНА в начале марта был уволен по собственному желанию.
Справка УНИАН. Евгений БАКУЛИН, 1956 года рождения, более 20 лет проработал на Лисичанском НПЗ (Луганская обл.). С июня 2003 года по март 2005 года был генеральным директором ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаза Украины". В сентябре 2006 года он снова был назначен генеральным директором "Укргазвыдобування".
С марта по декабрь 2007 года занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
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