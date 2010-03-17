Государство должно контролировать облгазы

Председатель Винницкой областной государственной администрации Александр ДОМБРОВСКИЙ предлагает сделать прозрачной систему расчетов облгазов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Винницкий губернатор сообщил во время пресс-конференции.

«Мы должны четко поставить под государственный контроль принцип работы каждого облгаза», - считает председатель Винницкой ОГА.

Для примера он отметил, в 2008 году финансовый оборот Винницкого облгаза составил почти 2 млрд. грн. «Поэтому и война была такая серьезная - это 2 млрд. грн. закрытых денег. Ведь это частная структура акционерное общество - 47% - это государство, 48% - это частный корпоратизированный пакет, а остальные - это размытые акции", - сказал он.

При этом он назвал очень серьезной проблемой, "мы не видим, сколько из этих двух миллиардов идет на заработную плату, мы не видим сколько уходит на налоги, мы не видим сколько уходит в расчеты перед «Нафтогазом».

"Государство должно здесь сделать прозрачной, четкой, контролируемой систему. Если государство это сделает - это будет понятно для всех», - пояснил А. ДОМБРОВСКИЙ.

Он также предлагает откорректировать тарифы на энергоносители. «Если мы не откорректируем тарифы, если бюджетные, государственные, частные, физические лица не будут на 100% рассчитываться за потребленные энергоносители и Украина не сможет на 100% рассчитываться с внешними поставщиками, в первую очередь с Россией, мы никогда не сможем сбалансировать бюджет. Из-за нашей тарифной политики мы не покрываем расчеты с Россией, мы берем деньги из бюджета и рассчитываемся за потребленный газ», - сказал глава ОГА.

По его словам, работа НАК «Нафтогаз Украины» должна быть также прозрачной. «Мы должны сделать прозрачной работу «Нафтегаза Украины» - сколько средств поступило и сколько этих средств пошло на расчеты, и какая система контроля за этими средствами в государстве», - сказал губернатор Винницкой области.