Газовую монополию России "подрежут" новые технологии

Для Украины всегда впереди время «Ч». До 7 апреля 2010 г. мы должны рассчитаться за потребленный в марте российский газ. А, по словам премьера Николая Азарова, речь идет о 700 млн. долларов. Понятно, что таки заплатим, и вовремя, как весь последний год. Но также понятно, что платить Нафтогазу нечем (долг компании на сегодня составляет порядка 4 млрд долл.), правда, как и во времена премьерства Тимошенко. Она зачастую прибегала к эмиссии для этих целей, а также опустошению золотовалютных запасов, ссылаясь на «разрешение» МВФ. Продолжит ли новая власть игру в ценные бумаги в преддверии расчетов, которой регулярно пользовалась Юлия Владимировна, покажет жизнь. Но, предпосылки к этому есть. Например, вчера состоялся аукцион по размещению ОВГЗ – первый при новой власти. Спрос показал рекордный результат за всю историю - 9,3 млрд. грн. Почин сделан – первый займ «регионалами» сделан. При этом не нужно забывать, что озвученный верхами долг Украины, который нужно погасить в 2010 году, составляет порядка 30 млрд долл., а оценка экспертов совокупных обязательств нашей страны выглядит более удручающе – 100 млрд долл. И, скорее, эта цифра более реальна.

Понятно, что «денежные» разборки в ближайшее время нам предстоит осилить. С учетом газовых расчетов, в конце марта – начале апреля должны состояться украинско-российские газовые переговоры. «Регионалам», беря во внимание президентские обещания, нужно будет добиться сохранения объемов транзита российского газа через Украину после запуска Nord Stream и South Stream, договориться с Газпромом о снижении цен на газ, а также разобраться с судьбой нашей ГТС. (Сейчас российский газ обходится нам в 305 долл. за тысячу кубометров. Кабмин, по словам экспертов, планирует сбить цену до 205-210 долл.). Скажем прямо, планы амбициозные. Но и цена вопроса немалая – энергетическая состоятельность Украины.

Наши "предложения" - их "рекомендации"

Свои рычаги «давления» новая власть уже неоднократно озвучивала – создание газового консорциума, «плотное» содружество во всех сферах, и (по умолчанию) пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года. Последний аргумент особенно интересен, как известно, база для вывода российского флота «сильно запаздывает» в подготовке…

Что касается нашей трубы, то тут российская власть уже намекала, дескать, сильно затянули с решением и нам она уже не нужна, особенно в свете новых газотранспортных проектов в обход Украины. Кстати, ЕС тоже задерживается с решением по нашей ГТС, видимо, очень занят альтернативными потоками «голубого топлива», чтобы в дальнейшем снизить зависимость от Москвы?.. Но власть обещает заинтересовать Евросоюз. Как заявил Н.Азаров, «строительство маршрутов транспортировки газа в обход Украины стало фактом, поэтому мы четко осознаем, что только глубокая модернизация, повышение эффективности – технической и экономической украинской ГТС даст нашему, на самом деле самому надежному маршруту, конкурентные преимущества». По его подсчетам, Украина должна привлечь минимум 15-20 млрд. долл. на реализацию инфраструктурных проектов. Откликнется ли Европа на «новые» инициативы украинской власти?..

Относительно предложений северной соседки, то они всегда носят «рекомендательный» характер. Так, заместитель председателя Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий Язев считает, что Виктор Янукович, как и другие лидеры стран, действует правильно, когда пытается снизить для себя цену, но есть понимание экономической обоснованности. По его мнению, говорить о снижении цен на газ можно в том случае, если Украина будет входить в интеграционные структуры с РФ. «Нужны особые механизмы, интеграционные группировки, в которые Россия входит, как и Беларусь – единое таможенное пространство, СНГ, единое экономическое пространство. Тогда можно говорить о каких-то особых условиях, а так сегодня существует справедливая формула цены», - подчеркнул он. То есть, нам предлагают особую опеку, причем беря под полный контроль.

И еще одно российское «ноу-хау». Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Константин Симонов не исключает, что Россия может снизить цену на газ для Украины на 50-60 долл. за тыс. куб., если получит доступ к внутреннему рынку страны.

Другими словами, будем сами диктовать условия вашему рынку.

«Я не исключаю, что Россия может пойти на уступки для Украины по цене на газ. Компромисс определенный может быть найден, но и Украина в этой ситуации должна пойти на определенные уступки. Я думаю, что в качестве такой меры могла бы стать либерализация украинского газового рынка. То есть, открыть продавцам газа доступ к конечным потребителям», - сказал К.Симонов.

«Цена за тыс. куб. метров может быть вполне в пределах 240-250 дол.», - сказал эксперт. При этом он подчеркнул, что выбраться из тупика Украине помогут только непопулярные реформы.

Стоит отметить, что об этом вот уже несколько лет говорят наши западные кредиторы, в некоторых случаях настоятельно советуют. «Безусловно, Николай Азаров является политическим самоубийцей, и на него возложат всю ответственность за те непопулярные меры, которые нужно принимать в ближайший месяц. Это касается и цены на газ для населения», - резюмировал К.Симонов.

Трон под царьком зашатался

К месту будет отметить, что на сегодня российская политика диктата не на шутку встряхнула мировой рынок. Страны вплотную занялись поиском альтернативных путей газовой состоятельности, что спровоцировало смену лидерских позиций на рынке. Главный оппонент России – Туркмения, она в вытеснении царька с трона в последнее время преуспевает. Это и новые газопроводы в иранском направлении, и четкие перспективы выхода на рынок Европы – проект Nabucco. А еще выход на рынок Китая газовых магнатов постсоветского пространства – газопровод Туркмения-Узбекистан- Казахстан-Китай (ТУКК) уже в 2013 году будет перекачивать в Поднебесную 40 млрд кубометров газа в год.

То есть, первая ступень пьедестала под Россией зашаталась. Но не только в отношении природного газа. Немаловажной является расстановка сил и на рынке сланцевого газа. В прошлом году США опередили Россию по уровню добычи природного газа на фоне роста производства на сланцевых месторождениях. Данную ситуацию главный исполнительный директор BP Тони Хэйвард и назвал "тихой революцией".

"Ситуация в американской газовой отрасли полностью изменилась за очень короткое время", - сказал Т.Хэйвард. По его словам, эти дополнительные поставки и обретенная США самостоятельность в обеспечении газом вызвали перенасыщение мирового газового рынка и снижение цен.

Очень громкое заявление, но его нельзя назвать беспочвенным.

* * *Сланцевый газ (природный) – альтернативный природный газ, добываемый из сланца, состоящий преимущественно из метана. Для его добычи используют горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта. Аналогичная технология добычи применяется и для получения угольного метана. Хотя сланцевый газ содержится в небольших количествах (0,2 - 3,2 млрд. куб. м/кв. км), но за счет вскрытия больших площадей можно получать значительное количество такого газа. Главное достоинство сланцевого газа — близость к рынкам сбыта. Ресурсы сланцевого газа в мире составляют 200 трлн. куб. м. В США разведанные запасы сланцевого газа составляют 24 трлн. куб. м. (технически извлекаемы - 3,6 трлн. куб. м). Ведущей корпорацией в США по добыче сланцевого газа является Chesapeake Energy. В 2009 году такого газа в США добывали 14% от всего горючего газа. Доля производимого там сланцевого газа постоянно увеличивается, что может привести к существенным измнениям в распределении мирового рынка горючего газа между странами. Подготовительные работы по добыче сланцевого газа ведутся во многих странах мира. Первая газовая скважина в сланцевых пластах была пробурена в США еще в 1821 году. Инициаторами масштабного производства сланцевого газа в США являются Джордж П. Митчелл и Том Л. Уорд.

От США не отстает и Китай. Он тоже поднапрягся в этом деле. "Если китайцам удастся сделать со своими сланцевыми месторождениями газа то же, что американцы сделали со своими, это полностью перевернет всю картину энергопоставок в стране", - заявил старший партнер Morten Frisch Consulting Мортен Фриш.

PetroChina Co., крупнейшая энергокомпания Китая, оценивает запасы сланцевых газов в 45 трлн кубометров. Это больше, чем доказанные запасы газа в России в прошлом году, свидетельствуют данные отчета Statistical Review of World Energy, подготовленного BP. По словам экспертов, сланцевые месторождения станут "важным источником" газа для КНР и к 2030 году будут давать до 25% общего объема добычи.

Продвинулась в этом вопросе и Европа. Аналитики JPMorgan считают, что успех добычи сланцевого газа в Европе и Китае, возможно, изменит картину глобального спроса на СПГ, уменьшит зависимость Европы от русского природного газа, снизит привлекательность новых проектов по русскому газу и катарскому СПГ и даже сможет конкурировать с австралийским проектом СПГ для азиатских заказчиков.

И еще одна сравнительная статистика. В США, по данным EIA, только в прошлом году благодаря развитию технологий извлекаемые запасы сланцевого газа выросли на 51%. В агентстве считают, что к 2035 году до четверти всего сухого природного газа придется на сланцевый газ. В Канаде к 2030 году на сланцевый газ придется до 20% всего объема добычи. Запасов европейского сланцевого газа, также по данным агентства EIA, может быть достаточными, чтобы вытеснить примерно 20 миллионов тонн в год сжиженного природного газа к 2015 году, и около 60 миллионов тонн в год, в потенциале к 2020 году.

Причем, о перевороте на газовом рынке можно будет говорить не через какие-нибудь 20-30 лет, это дело ближайшей перспективы. ExxonMobil, в декабре вызвавшая шок на рынке, объявив о поглощении американской независимой газовой компании XTO Energy (сумма сделки составит 41 миллиард долларов), уже ведет бурение в Германии и собирается бурить скважины в Венгрии и Польше. ConocoPhillips также присматривается к Польше, совместно с Lane Energy. Австрийская OMV ищет залежи сланцев и, соответственно, сланцевого газа в Венском бассейне…

Национальная безопасность или "уступки"

Российски СМИ с этими выводами категорически не согласны, но только то, что они вошли в диалог по этому вопросу, говорит о многом. В России считают, что хоронить природный газ рано и ссылаются на позицию опять же Польши, которая продлила контракт на поставки российского топлива на 37 лет. Подстраховаться, конечно, нужно. Но перспективы неминуемых изменений в топливном секторе есть, и они достаточно четко вырисовываются. Мир рано или поздно, но перейдет на альтернативное горючее, другого выхода во спасение жизнеспособности нет. И тут с учетом новых веяний в мире стоит вспомнить украинско-российские переговоры, которые не за горами. Эксперты в своих комментариях тоже опираются на практические реалии.

Как отмечает эксперт энергетических программ по нефти и газу Центра экономических и политических исследований имени А.Разумкова Владимир Омельченко, «Газпром» действительно начал терять рынок природного газа и, чтобы исправить ситуацию, российский монополист уже пошел на определенные уступки для своих главных европейских партнеров. «Будет абсолютно непонятно, если российская власть не захочет пересматривать контракты с Украиной», считает эксперт. По его словам, отказ в пересмотре будет определенным сигналом, что «РФ не хочет улучшать общеполитический климат отношений между Украиной и Россией».

А эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский считает, что в изменении газовых контрактов заинтересована как Украина, так и Россия. По его словам, газовые переговоры могут быть сложными из-за «тяжелого наследия», оставленного правительством Тимошенко, однако их успех во многом будет зависеть от четкости представленных украинской стороной аргументов. И не нужно забывать, что Россия очень заинтересована в четких поставках газа в ЕС для получения системной прибыли от экспорта топлива.

«Я думаю, что четкая конкретизация условий получения таких гарантий и может стать аргументом успеха переговоров. Я так считаю, учитывая свой опыт общения с россиянами», - отметил Б.Соколовский.

Он также акцентировал перспективы увеличения на рынке энергоносителей сжиженного и сланцевого газа. «И для России, и Украины есть важное обстоятельство – появление альтернативного газа в Европе – сжиженного катарского. После отказа США покупать сжиженный газ, объемы, предлагаемые Европе, увеличились, причем по цене ниже, чем контрактная цена «Газпрома». Кроме того, в перспективе – увеличение предложений сланцевого газа, о котором еще пару лет назад практически никто не говорил. Эти обстоятельства также обуславливают необходимость как можно быстрее Украине и России выйти на партнерскую взаимоприемлемую схему сотрудничества, чтоб Россия смогла эффективно продавать свой газ потребителям Европы», - сказал Б.Соколовский.

P.S. По результатам нескольких опросов, украинцев сейчас мало заботит, кто и что продаст в обмен на более дешевую жизнь. Вероятно, из-за своей нищеты мы думаем только о том, чтобы сегодня можно было без слез оплачивать коммуналку, чтобы сегодня дети ели в сласть, чтобы сегодня старики не рыдали в аптеках, покупая в долг жизненно необходимую таблетку. Просто власть настолько разуверила в отстаивании наших интересов, что она призвана делать, что мы стали думать исключительно о сегодня. Но ведь наступит завтра и нам больше нечего будет «предложить» доброму кредитору. И газ пойдет в обход, и труба заржавеет, и предприятия станут невостребованными со своими устаревшими технологиями… У нас из всего, что может заинтересовать покупателя, останется только территория… Но, может, власть и это сможет выгодно продать, хорошо, если с населением…

Оксана Павловская (УНИАН)