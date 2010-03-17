Эксперт: Антитехнологический спуск воды на Киевской ГЭС угрожает...

Несоблюдение технологии спуска воды на каскадах Киевской ГЭС может привести к нарушению баланса радиоактивного загрязнения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Украинского научно-исследовательского института водохозяйственных экологических проблем, академик Анатолий ЯЦЫК сегодня на пресс-конференции по случаю Всемирного дня воды.

Он отметил, что на сегодняшний день паводковую ситуацию вокруг столицы осложняют такие факторы: 60-сантиметровый слой льда на Киевском водохранилище, снижение уровня кислорода до “единицы” при норме “четыре” в воде, отсутствие ледокола, а также то, что до 70% водных ресурсов Днепра формируются на территории Беларуси и России, где “весна еще не наступила”.

При этом А.ЯЦЫК считает, что решение о спуске воды 12 марта на каскаде днепровских водохранилищ было правильным. “Но когда на межведомственной комиссии при Государственном комитете водного хозяйства принималось это решение, то ученые внесли предложение, что одновременно нужно раскрошить лед – чтобы рыбу не придавить. Воду спустили, а этого не сделали. Происходит уменьшение кислорода. Это приводит к огромным потерям”, - пояснил ситуацию эксперт.

Он также сообщил, что в связи с отсутствием ледокола вчера МЧС получило поручение разбродить лед на водохранилище пиротехническими средствами, чтобы лед не пошел на Киевскую ГЭС.

“Эти меры необходимо принимать оперативно, чтобы не допустить затопления левого берега столицы. Сейчас над этим работает межведомственная комиссия”, - сказал академик.

А.ЯЦЫК также отметил, что сейчас важно не допустить смыва воды из пойм на территории 30-километровой Чернобыльской зоны, чтобы в Днепр не пошла новая волна радиоактивного загрязнения. Эксперт также обратил внимание, что на сегодняшний день на дне Киевского моря лежит 90 млн. кубометров радиоактивного ила, а поэтому спуски воды на каскадах Киевской ГЭС необходимо проводить своевременно и медленно, чтобы не допустить нарушения равновесия радиоактивного загрязнения.

При этом, по убеждению А.ЯЦЫКА, нужно безотлагательно принять закон об экологическом страховании, в частности, учитывая то, чтобы владельцы имений, которые незаконно или с нарушением норм осуществили строительство на берегах рек, в частности на Днепре, сами отвечали за свои проблемы в случае затопления. “Я думаю, что они – кто там построился – застраховались. И мы будем оплачивать им эти страховки”, - отметил он.

Как сообщалось, 12 марта в рамках проведения противопаводковых мероприятий на Киевской ГЭС был осуществлен спуск воды. В результате этого на мелководье лед придавил много тонн рыбы, что, по предварительным оценкам экспертов, привело к масштабной экологической катастрофе.