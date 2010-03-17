ОПЕК: Спрос на нефть будет расти на 1 млн. барр. в сутки

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует на период до 2020 года рост ежесуточного мирового спроса на нефть каждый год в среднем на 1 миллион баррелей, свидетельствуют материалы к очередной 156-й сессии конференции ОПЕК, опубликованных в среду, сообщает /РИА Новости

ОПЕК прогнозирует спрос на нефть в 2010 году на уровне 84,6 миллиона баррелей в день, в 2011 году - 85,6 миллиона баррелей в день, в 2012 году - 86,7 миллиона баррелей в день, в 2013 году - 87,9 миллиона баррелей, в 2020 году - 95,4 миллиона баррелей в день, в 2030 году - 105,6 миллиона баррелей в день. В 2009 году спрос на нефть составлял 84,2 миллиона баррелей в день.

В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидается спрос на нефть в 2010 году на уровне 45,5 миллиона баррелей в день и сохранение спроса на этом уровне до 2013 года. В 2009 году спрос в этих странах был на уровне 46 миллионов баррелей в день. К 2030 году ОПЕК прогнозирует падение спроса в странах ОЭСР до 43,4 миллиона баррелей в день.

Добыча нефти в странах ОЭСР упадет на 8% к 2013 году.

Поставки нефти странами ОПЕК в 2010 году составят 29,3 миллиона баррелей в день, в 2011 году - 29,9 миллиона баррелей в день, в 2012 году - 30,5 миллиона баррелей в день, в 2013 году - 31 миллион баррелей в день, в 2020 году - 34,3 миллиона баррелей в день, в 2030 году - 41,1 миллиона баррелей в день.

Также ОПЕК ожидает падение доли нефти ОПЕК в мировых поставках с 36% в 2008 году до 39% в 2030 году.

Среди главных тезисов встречи ОПЕК выделяет следующие: огромная неопределенность в мировой экономической ситуации, волатильность цен на нефть и спекуляции, рост спроса на энергоносители, а также тезис о том, что нефть остается ведущим источником энергии.

В ОПЕК входят 12 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эквадор.

В феврале 2010 года средняя цена барреля нефти ОПЕК составляла 72,99 доллара.