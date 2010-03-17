Эксперты допускают давление нового правительства

Украинские эксперты нефтерынка допускают, что новое правительство может оказать давление на рынок нефтепродуктов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение эксперты высказали сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Так, по мнению президента Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины», экс-директора департамента по вопросам нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства топлива и энергетики Украины Леонида КОСЯНЧУКА, новое правительство захочет продемонстрировать свою эффективность.

«Пришло новое правительство и по логике вещей захочет продемонстрировать свою эффективность, и, наверное, будет давление на рынок нефтепродуктов», - сказал он.

Такого же мнения придерживается и заместитель директора научно-технического центра «Психея» (г. Киев) Геннадий РЯБЦЕВ.

«Да, давление будет безусловно. Власть должна продемонстрировать свою эффективность. Не исключено, что будет предпринята попытка подписания соглашений, меморандумов», - отметил Г.РЯБЦЕВ.

Как сообщал УНИАН, в августе 2006 года Кабинет министров подписал меморандум о партнерстве с предприятиями и компаниями, которые работают на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов.

Согласно меморандуму, компании, в частности, обязались увеличить объемы переработки нефти и производство нефтепродуктов в объемах, которые полностью обеспечат спрос отечественных потребителей.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ, Лисичанский и Кременчугский, по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.

По данным Консалтинговой группы «А-95», по итогам 2009 года баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году - 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива - 4,36 млн. тонн (в 2008 году - 5,29 млн. тонн).