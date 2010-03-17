Эксперты допускают давление нового правительства
На рынок нефтепродуктов
Украинские эксперты нефтерынка допускают, что новое правительство может оказать давление на рынок нефтепродуктов Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение эксперты высказали сегодня на пресс-конференции в Киеве.
Так, по мнению президента Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины», экс-директора департамента по вопросам нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства топлива и энергетики Украины Леонида КОСЯНЧУКА, новое правительство захочет продемонстрировать свою эффективность.
«Пришло новое правительство и по логике вещей захочет продемонстрировать свою эффективность, и, наверное, будет давление на рынок нефтепродуктов», - сказал он.
Такого же мнения придерживается и заместитель директора научно-технического центра «Психея» (г. Киев) Геннадий РЯБЦЕВ.
«Да, давление будет безусловно. Власть должна продемонстрировать свою эффективность. Не исключено, что будет предпринята попытка подписания соглашений, меморандумов», - отметил Г.РЯБЦЕВ.
Как сообщал УНИАН, в августе 2006 года Кабинет министров подписал меморандум о партнерстве с предприятиями и компаниями, которые работают на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов.
Согласно меморандуму, компании, в частности, обязались увеличить объемы переработки нефти и производство нефтепродуктов в объемах, которые полностью обеспечат спрос отечественных потребителей.
Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ, Лисичанский и Кременчугский, по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.
По данным Консалтинговой группы «А-95», по итогам 2009 года баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году - 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива - 4,36 млн. тонн (в 2008 году - 5,29 млн. тонн).