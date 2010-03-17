Кабмин назначил Сергея Бедина главой ГП «Энергорынок»

Кабинет министров Украины назначил Сергея БЕДИНА директором госпредприятия «Энергорынок».

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве, со ссылкой на соответсвующее решение, принятое на заседании Кабмина в среду.

С.БЕДИН в телефонном интервью с корреспондентом УНИАН подтвердил свое назначение.

До назначения на должность директора госпредприятия 38-летний С.БЕДИН являлся директором по экономике и финансам энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго» (Запорожье) и представлял в исполнительном органе общества интересы ДТЭК сконцентрировавшей 47,46% акций генкомпании.

Как сообщал УНИАН, в феврале Кабинет министров Украины возложил временно исполнение обязанностей директора госпредприятия «Энергорынок» на первого заместителя директора этого предприятия Николая ГАРКАВЕНКО в связи с увольнением Анатолия ВРУБЛЕВСКОГО.

Согласно документам, А.ВРУБЛЕВСКИЙ, возглавлявший «Энергорынок» с января 2008 года, уволен в связи с переводом на другую работу.

ГП «Энергорынок» является единым оператором платежей на Оптовом рынке электроэнергии Украины.