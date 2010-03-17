Лукашенко и Чавесу может понадобиться «Одесса-Броды»

Эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что реализовать договоренности, достигнутые на днях между лидерами Беларуси и Венесуэлы Александром ЛУКАШЕНКО и Уго ЧАВЕСОМ о поставках венесуэльской нефти в Беларусь для переработки, можно будет с использованием нефтепровода «Одесса-Броды».

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН, комментируя результаты договоренностей лидеров двух стран.

Вместе с этим, он отметил, что решить вопрос транспортировки нефти будет сложно, и оптимальным вариантом назвал транзит через «Одесса-Броды» с замещением венесуэльской нефти каспийской.

«Оптимальным техническим вариантом решения вопроса может быть схема замещения венесуэльской нефти каспийской с использованием украинского нефтепровода «Одесса - Броды» в аверсном режиме при реализации технологии раздельной прокачки разных сортов нефти. Этот нефтепровод, скорее всего, будет переведен в аверсное направление осенью 2011 года – после введения в эксплуатацию Балтийской трубопроводной системы-2 (БТС-2). Вполне реально, что к этому времени объемы транзита на Беларусь указанным маршрутом могут составить 4 – 5 млн. тонн в год, а объемы поставок на западноукраинские НПЗ – 3 – 5 млн. тонн в год. Транспортировка суммарно 7 – 9 млн. тонн в год – это вполне рентабельная загрузка существующей первой очереди «Одесса - Броды», которая рассчитана на 14,5 млн. тонн в год», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Другие же потенциально возможные схемы транспортировки, по мнению эксперта, более сложные и менее привлекательны.

Говоря о достигнутых президентами двух стран договоренностях, Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что для их реализации есть необходимые предпосылки. «Во-первых, технологический уровень белорусских НПЗ, в частности - Мозырский НПЗ позволяет производить высококачественные нефтепродукты, способные успешно конкурировать на европейском рынке; во-вторых, в ближайшие годы Беларусь может испытывать дефицит сырой нефти по объективным причинам – снижение объемов поставок российской нефти из-за перенаправления потоков на новый, более привлекательный для России нефтепровод БТС-2», - пояснил Б.СКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, президенты Беларуси и Венесуэлы Александр ЛУКАШЕНКО и Уго ЧАВЕС в результате состоявшихся 15 марта в Каракасе переговоров договорились, что Венесуэла будет поставлять нефть в Беларусь для переработки на белорусских предприятиях и совместной реализации нефтепродуктов на европейском рынке.

Справка УНИАН. Использование нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме было предусмотрено проектом его строительства. Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» планировался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и для развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода «Одесса-Броды» было завершено в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы – 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 млн. тонн в год. Нефтепровод «Одесса-Броды» планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина на протяжении двух лет с момента сооружения безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента сооружения нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и далее – танкерами через черноморские проливы.