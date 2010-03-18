Янукович посетит Казахстан с официальным визитом

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял приглашение Президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА посетить Казахстан с официальным визитом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента Казахстана по итогам телефонного разговора глав государств.

«Глава Украины принял приглашение Президента Республики Казахстан посетить с официальным визитом Казахстан и, в свою очередь, пригласил Главу Казахстана посетить Украину», - говорится в сообщении.

В ходе беседы также была достигнута договоренность о проведении заседания Межправительственной комиссии, на котором стороны рассмотрят комплекс казахстанско-украинских торгово-экономических отношений и определят новые направления сотрудничества, включая космическую сферу.

Главы государств подтвердили взаимный интерес к развитию политического и торгово-экономического сотрудничества.