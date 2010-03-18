Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 17 марта, повысились на фоне решения ОПЕК оставить без изменений уровень добычи нефти, сообщает РИА Новости

В среду в новой штаб-квартире в Вене прошла очередная 156-я сессия конференции Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), по итогам которой было принято решение оставить объемы добычи нефти на прежнем уровне - 24,84 миллиона баррелей в сутки.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 1,43 доллара - до 81,96 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil поднялась на 1,23 доллара - до 82,93 доллара за баррель.