ОПЕК оставила добычу нефти на прежнем уровне
24,84 миллиона баррелей в сутки
Подобное решение предсказывалось накануне аналитиками и обозревателями.
"Мы чрезвычайно довольны рынком, дела в экономике идут хорошо, дальше - лучше, поэтому я не вижу причин вмешиваться в эту прекрасную ситуацию, - заявил по прибытии в Вену министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими. По его словам, цены удачно расположились в коридоре от 70 до 80 долларов за баррель.
"Нет нехватки (нефти - ред.), есть инвестиции, спрос продолжит рост, все счастливы", - сказал министр. Он также добавил, что доволен соблюдением квот ОПЕК и не прогнозирует изменений в политике по квотам.
Согласно обнародованным документам, ОПЕК прогнозирует на период до 2020 года рост ежесуточного мирового спроса на нефть каждый год в среднем на 1 миллион баррелей.
В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидается спрос на нефть в 2010 году на уровне 45,5 миллиона баррелей в день и сохранение спроса на этом уровне до 2013 года.
В ОПЕК входят 12 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эквадор.
В феврале 2010 года средняя цена барреля нефти ОПЕК составляла 72,99 доллара.