ОПЕК оставила добычу нефти на прежнем уровне

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) оставила объемы добычи нефти на прежнем уровне - 24,84 миллиона баррелей в сутки. Такое решение принято в среду по итогам состоявшейся в Вене 156-й сессии конференции ОПЕК, сообщает корреспондент РИА Новости

Подобное решение предсказывалось накануне аналитиками и обозревателями.

"Мы чрезвычайно довольны рынком, дела в экономике идут хорошо, дальше - лучше, поэтому я не вижу причин вмешиваться в эту прекрасную ситуацию, - заявил по прибытии в Вену министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими. По его словам, цены удачно расположились в коридоре от 70 до 80 долларов за баррель.

"Нет нехватки (нефти - ред.), есть инвестиции, спрос продолжит рост, все счастливы", - сказал министр. Он также добавил, что доволен соблюдением квот ОПЕК и не прогнозирует изменений в политике по квотам.

Согласно обнародованным документам, ОПЕК прогнозирует на период до 2020 года рост ежесуточного мирового спроса на нефть каждый год в среднем на 1 миллион баррелей.

В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидается спрос на нефть в 2010 году на уровне 45,5 миллиона баррелей в день и сохранение спроса на этом уровне до 2013 года.

В ОПЕК входят 12 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эквадор.

В феврале 2010 года средняя цена барреля нефти ОПЕК составляла 72,99 доллара.