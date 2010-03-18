Цена газа для Украины должна быть почти как для Беларуси

Цена на российский газ для Украины не должна быть намного выше цены на газ для Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в ходе VI ежегодной инвестиционной конференции в Киеве.

По его словам, было бы логично, чтобы Украина имела цену на российский газ, близкую к цене на него в Беларуси.

С.ТИГИПКО также отметил, что цена на газ ни в коем случае не должна быть на уровне среднеевропейской. По его словам, не может быть и речи о каких-то политических уступках со стороны Украины взамен на снижение стоимости газа для нее. С.ТИГИПКО считает, что Украина должна в полной мере использовать свои возможности как страны-транзитера газа.

«Мы должны говорить о реальных европейских ценах на газ и реальных европейских тарифах на транзит», – сказал С.ТИГИПКО.

При этом он подчеркнул, что «Нафтогаз Украины» должен самостоятельно рассчитываться за потребленный газ. Для этого следовало бы повысить цены на газ для населения, однако, отмечает вице-премьер, сегодня сделать это крайне сложно.

Выходом из ситуации С.ТИГИПКО видит пересмотр цены на российский газ, поставляемый в Украину. При этом решение о стоимости газа должно приниматься на двусторонних украинско-российских переговорах, подчеркнул он.

Справка УНИАН. В настоящее время газ для Украины обходится в 305 долл. за 1 тыс. кубометров, для Европы – в 300 долл. за 1 тыс. куб. м, для Беларуси – в 122 долл. за 1 тыс. куб. м.

На повышении тарифов на газ для населения настаивает МВФ.

Долг предприятий ТКЭ с начала нынешнего отопительного сезона достиг 4 млрд. грн.