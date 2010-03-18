Суд запретил восстановление лицензии «Винницагаз»

Окружной административный суд Киева остановил действие постановления Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины №224 относительно осуществления хозяйственной деятельности по распределению природного, нефтяного газа и газа угольных месторождений (метана) на территории Винницы и Винницкой области в зоне расположения распределительных газопроводов, находящихся в собственности и пользовании ОАО «Винницагаз».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГП "Нафтогазмережи", предприятие подало иск к НКРЭ о признании недействительным постановления от 11.03.2010 г. № 224, которым комиссия выдала лицензию «Винницагаз» на поставку газа по регулируемому тарифу на 5 лет.

Суд определил, что постановление противоречит действующему законодательству Украины по вопросам лицензирования и ставит под угрозу безопасность и бесперебойность газоснабжения в Винницкой области.

Кроме этого, на основании предоставленных фактов суд установил, что ДП «НАФТОГАЗМЕРЕЖИ» как лицензиат, в пользовании которого находятся государственные газораспределительные сети, проводит работу по поставке и распределению природного газа потребителям, однако средства за эту работу получает ОАО «Винницагаз», что приводит к значительным убыткам государственной компании.

«Таким образом, государственный оператор газовых сетей – ГП «Нафтогазмережи» остается единственным балансодержателем газораспределительных сетей на территории Винницкой области, и осуществляет безопасную и бесперебойную транспортировку и реализацию природного газа потребителям области по регулируемому тарифу», - отмечено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября дочернее предприятие НАК «Нафтогаз Украины» - «Нафтогазмережи» в одностороннем порядке приняло на баланс газораспределительные сети в Винницкой области.

Кабинет министров 10 июня 2009 года постановлением №775 “О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей” передал на баланс «Нафтогазмережам» имущество государственных газораспределительных сетей.

23 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом прекратил действие решения Кабинета Министров о передаче дочерней компании «Нафтогаза» имущества государственных газораспределительных сетей.

Кроме того, генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО опротестовал постановление Кабинета министров Украины №775 о передаче государственных газораспределительных сетей дочернему предприятию НАК «Нафтогаз Украины» - «Нафтогазмережи».

На начало 2010 года дочернее предприятие НАК «Нафтогаз Украины» - «Нафтогазмережи» - создало 22 региональных филиала.