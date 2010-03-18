Еврокомиссия прогнозирует улучшение газовых отношений

Европейская комиссия прогнозирует улучшение отношений между Россией и Украиной в газовой сфере.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в информационном сообщении Еврокомиссии, распространенном среди постоянных представительств стран - членов ЕС, текст которого имеет УНИАН.

В сообщении отмечается, что в январе 2009 года при посредничестве Европейской комиссии ОАО “Газпром” и НАК “Нафтогаз Украины” подписали новые соглашения о поставках и транзите газа, которые фактически вывели цены на газ для Украины и транзитные тарифы на рыночный уровень.

При этом Еврокомиссия обращает внимание на то, что, согласно контрактам, “Нафтогаз Украины” должен оплачивать импортированный газ за предыдущий месяц до 6-го числа включительно следующего месяца, в противном случае “Газпром” имеет право требовать предоплату.

“Новый Президент Виктор ЯНУКОВИЧ отметил, что хотел бы рассмотреть эти контракты в контексте пересмотра энергетических отношений с Россией. Вместе с тем, энергетические отношения с Россией, скорее всего, улучшатся, а “Нафтогаз” все это время осуществлял платежи своевременно (последний платеж осуществлен 4 марта)”, - отмечается в информационном сообщении.

Как сообщал УНИАН, в январе 2009 года из-за отсутствия контрактов между Россией и Украиной на поставки газа Россия прекратила поставлять газ по украинской газотранспортной системе. В результате этого Европа не получала газ с 7 по 20 января 2009 года. Россия возобновила снабжение газа после подписания контрактов.